В Херсоне заявили, что арест экипажа «Норда» – грубое нарушение законов Украины

Похитив в Азовском море сейнер «Норд», Украина нарушила собственные законы и по сути признала российский статус Крыма. Об этом заявил херсонский правозащитник Геннадий Сивак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это подтверждает существование украинского закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», который предусматривает, что «любой акт, решение или документ, выданный органами Российской Федерации на территории АРК, недействителен и не влечет за собой каких-либо правовых последствий».

«Таким образом, печати «нелегитимного органа РФ» не являются доказательством того, что моряк выезжал за пределы так называемой временно оккупированной территории. Получается, коль команде «Норд» выставляют, что они неправильно пересекли государственную границу Украины, то выходит, что органы Украины признают суверенитет Российской Федерации на территории Республики Крым и города Севастополя», – цитирует «Политнавигатор» Сивака.

Как уже сообщал «Новый День», сейнер «Норд» был задержан 25 марта. Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи, отконвоировали в порт Бердянска. Херсонский городской суд арестовал капитана сейнера Владимира Горбенко до 31 мая, но за него был внесен залог в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Ему также было предъявлено обвинение в незаконной ловле рыбы. Капитану запретили посещать Крым и обязали являться к следователю по первому требованию. Сейчас он живет у родственников в Мелитополе.

Остальные члены экипажа несколько раз пыталась покинуть территорию Украины, но пограничники не выпустили их под предлогом отсутствия документов: у рыбаков требуют украинские паспорта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.18

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