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Вторник, 17 апреля 2018, 19:09 мск

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МИД России обвинил Киев в двуличии и цинизме. И пригрозил «ответочкой»

МИД России потребовал, чтобы Киев отпустил на родину экипаж крымского сейнера «Норд».

«Просто зашкаливающий цинизм украинских властей в очередной раз демонстрирует четко характер и все двуличие киевского руководства, которое, требуя на каждом шагу и заявляя о приверженности демократии и верховенству права, на деле просто измывается над простыми людьми, – заявила представитель ведомства Мария Захарова. – Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым. Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества».

Как сообщал «Новый День», команда задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна «Норд» несколько раз пыталась покинуть территорию Украины, но пограничники не выпустили их под предлогом отсутствия документов: у рыбаков требуют украинские паспорта.

Более того, за попытку нарушения государственной границы в отношении членов экипажа составлены административные протоколы. Захарова подчеркнула: до тех пор пока экипаж «Норда» не вернется в Крым, «Россия оставляет за собой право ответных мер».

Москва, Артем Рокотов

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