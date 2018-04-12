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Вторник, 17 апреля 2018, 19:11 мск

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Капитану сейнера «Норд» запретили посещать Крым

У капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко отобрали паспорт и обязали являться к следователю по первому требованию.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему личное обязательство с запретом посещать территорию Крыма», – заявили в генпрокуратуре Украины.

Как уже сообщал «Новый День», Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» до 31 мая, оставив возможность внесения залога в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Горбенко плохо себя чувствует, по оценке медиков, есть риск развития инфаркта. Капитана необходимо срочно обследовать, чтобы назначить адекватное лечение. В пятницу был внесен залог, по сути, после этого Горбенко мог отправиться на свободу, однако подтвердить поступление денег в суде сразу не смогли, так как украинская сторона только во вторник выдала документы подтверждающие перевод средств.

10 апреля Горбенко вышел из следственного изолятора, но ему сразу же предъявили новое обвинение: на этот раз в незаконной ловле рыбы. 11 апреля суд освободил его под личное обязательство.

Прокуратура требовала, чтобы Горбенко являлся к следователю в Херсон каждую пятницу, но суд не поддержал это требование и разрешил Горбенко жить у родственников в Мелитополе.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 12.04.18

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