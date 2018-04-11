Активист Майдана: половина Киева готова встречать с цветами танки Путина

Как минимум половина живущих в Киеве украинцев являются сторонниками России и противниками режима президента «Незалежной» Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил активист Майдана и волонтер так называемой АТО Юрий Касьянов в эфире радио «Radio Hayat».

«Поверьте, если бы в Киев зашел отряд в 100 тысяч «гиркинцев», то половина Киева вышла бы с сепаратистскими флагами. Тут сепаратистов не меньше, чем на востоке. И желающих сдаться не меньше. Потому что желающих воевать всегда меньше всего в обществе», – заявил Касьянов.

«На самом деле наша украинская нация гораздо больше проигрывает не от того, что потеряла территории», – констатирует активист.

Тем не менее, рассуждает майданщик, националистам следует ежедневно «думать о том, как «освободить» Крым и Донбасс», и о том, что там наши люди, в первую очередь».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.04.18

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