В Киеве ждут танки Путина уже этой осенью

В СБУ заявили, что российские войска в этом году будут штурмовать Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СБУ уверены, что Россия решит «на практике защитить русскоязычных украинцев».

По версии заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, в окружении президента РФ есть некая группа людей, которая поставила перед собой цель ввести «регулярные войска» на территорию «Незалежной» едва дождавшись «бабьего лета».

Кононенко подчеркивает, что помогать осуществить замысел Кремлю будут спортсмены «атлетичної статури» (атлетического телосложения – прим. «НД») и даже криминальные структуры, которые якобы займутся «в провокационных целях» избиением участников пророссийских мероприятий и крестных шествий.

Стоит отметить, что и без российских «помощников» на Украине радикалы регулярно избивают русскоязычное население. Например, в день выборов российского президента в ряде украинских городов представители полиции и радикалы заблокировали избирательные участки и, применяя силу, не дали российским гражданам проголосовать.

Как сообщал «Новый День», созданные на Украине «Национальные дружины» всерьез напугали не только русских, но и местное население, а также президента страны Петра Порошенко. Радикалы неуправляемы, полиция их боится и предпочитает обходить стороной.

По мнению экспертов, радикальные организации и вовсе могут устроить в стране кровавый переворот.

Между тем Крыму уверенны, что украинский национализм необходимо признать формой нацизма, так как в стране ежедневно звучат откровенные угрозы и призывы к физической расправе над «непатриотами» и теми, кого записали вовраги страны.

Напомним, накануне активист Майдана и волонтер так называемой АТО Юрий Касьянов в эфире «Radio Hayat» заявил, что половина Киева готова встречать с цветами танки Путина.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.04.18

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