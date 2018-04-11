Капитану «Норда» шьют новое уголовное дело на Украине

Капитану угнанного украинскими пограничниками российского рыболовного сейнера «Норд» Владимиру Горбенко выдвинули новое обвинение. Об этом заявил адвокат Александр Руденко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне адвокаты смогли добиться освобождения Горбенко из СИЗО, куда он был отправлен якобы за посещение Крыма без согласия Киева. После освобождения капитана «Норда» под залог, ему надели электронный браслет.

Однако на этом издевательства над россиянином не окончились. Вместо того чтобы дожидаться окончания следствия, в доме двоюродного брата – военного пенсионера из Мелитополя, Горбенко вновь может отправиться в СИЗО:капитану предъявлено новое обвинение по статье «Незаконная ловля рыбы», и сегодня суд может избрать ему быть новую меру пресечения.

Судьба остальных членов команды, которые также как и Горбенко находятся на территории Украины, пока неизвестна. Вчера моряков вызвали на допрос в СБУ.

Напомним, Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» на два месяца, оставив возможность внесения залога в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Горбенко плохо себя чувствует, по оценке медиков, есть риск развития инфаркта. Капитана необходимо срочно обследовать, чтобы назначить адекватное лечение. В пятницу был внесен залог, по сути, после этого Горбенко мог отправиться на свободу, однако подтвердить поступление денег адвокаты сразу не смогли, так как украинская сторона только во вторник выдала документы подтверждающие перевод средств. Представитель владельца судна «Норд» подчеркивает: процедура «вызволения» капитана значительно осложняется.

Как сообщал «Новый День», «Норд» был задержан 25 марта украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи – отконвоировали в порт Бердянска.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 11.04.18

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