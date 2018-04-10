Погребинский: в ситуации с «Нордом» Москва терпит дипломатическое поражение

Россия пока не разобралась в том, какие следует принять меры в отношении Украины за похищение сейнера «Норд». Об этом заявил независимый эксперт и противник режима Петра Порошенко, украинский политолог Михаил Погребинский.

«Ситуация с «Нордом» выходит за рамки наглости. В то же время Россия просто вынуждена искать мягкие ответы. Ее провоцируют. И проблема – в том, как не спровоцироваться, и при этом как выйти из ситуации без потери лица. На сегодня позиция Москвы выглядит очень слабой», – цитирует эксперта «Политнавигатор».

Как уже сообщал «Новый День», «Норд» был задержан 25 марта украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи – отконвоировали в порт Бердянска. Капитана сейнера Владимира Горбенко Херсонский городской суд арестовал на два месяца. Адвокаты внесли залог за его освобождение в день решения суда – 6 апреля, но получить документы, подтверждающие перевод денег, удалось только 10 апреля. Горбенко пока находится в ИВС, ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что грозит до трех лет тюремного заключения.

Тем временем, экипаж «Норда» не может вернуться в Крым, так как украинские пограничники отобрали у рыбаков временные удостоверения для пересечения границы и требуют предъявить украинские паспорта.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.04.18

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