Мытарствам команды сейнера «Норд» не видно конца: СБУ и украинские суды издеваются над пленными керчанами

В Херсоне адвокаты крымских рыбаков только на второй день смогли добиться выдачи документов, подтверждающих внесение залога за капитана захваченного судна Владимира Горбенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», залог был внесен в пятницу, после чего Горбенко должны были отпустить на свободу, но этого так и не произошло. Украина выдвинула свои требования: адвокатам необходимо предъявить документы, подтверждающие получение залога. Между тем, в понедельник в судебной администрации им отказали в выдаче документов.

«В первый рабочий день руководителя на месте не оказалось в связи с тем, что накануне он отмечал день рождения. Горбенко отправлен из ИВС в СИЗО, процедура его «вызволения» значительно осложняется. К делу был подключён уполномоченный по правам человека, но документы по подтверждению залога получены только в 11.30. Адвокаты направились в СИЗО», – рассказала РИА «Новый День» представитель владельца судна «Норд» Анна Шевелева.

Она также отметила, что в настоящее время команда сейнера находится на допросе в СБУ: «Адвокаты работают, команда на допросе, пока другой информации по делу нет», – заключила Шевелева.

Как уже сообщал «Новый День», Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения.

Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» на два месяца, оставив возможность внесения залога в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Горбенко плохо себя чувствует, по оценке медиков, есть риск развития инфаркта. Капитана необходимо срочно обследовать, чтобы назначить адекватное лечение.

В тоже время экипаж сейнера «Норд» не может вернуться в Крым, так как украинские пограничники отобрали у них временные удостоверения для пересечения границы и требуют предъявить украинские паспорта. После двух неудачных попыток вернуться домой, крымским рыбакам вновь пришлось объясняться с украинскими силовиками.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 10.04.18

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