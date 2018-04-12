Крымский клещ расширяет ареал обитания

В апреле к крымским медикам по поводу укусов клещей обратились около 115 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на сегодняшний день клещи покусали порядка 230 крымчан. При этом, по состоянию на 29 марта, пострадавших было также 115 человек, из которых половина – дети.

В региональном управлении Роспотребнадзора успокаивают: медицинские учреждения полуострова в полном объеме обеспечены иммуноглобулином против клещевого энцефалита и подчеркивают, что случаи тяжелых заболеваний из-за укусов кровопийц пока в Крыму не зафиксированы.

Между тем, несмотря на активизацию клещей, на полуострове до сих пор не проведены мероприятия по обработке площадей препаратами от кровососущих насекомых. «Только идет подготовка к проведению этих мероприятий, но их исполнители пока не определены», – рассказала главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Стоит отметить, что ситуация этого года особо не отличается от средних многолетних показателей: в Крыму, как правило, в течение первого квартала фиксируют до 250 обращений от клещей.

Однако на полуострове расширяется ареал распространения этих насекомых: если раньше они обитали, в основном, в эндемичных и энзоотичных зонах Крыма, то в настоящее время встретиться с клещами можно при посещении горнолесной и предгорной зоны, а также парков и скверов во всех районах полуострова.

Напомним, в прошлом году было выявлено 55 случаев заболевания боррелиозом и 1 случай крымской геморрагической лихорадки.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.04.18

Крымский завод украинского олигарха заплатит 3 миллиона за экологическое бездействие. / Роспотребнадзор: украинская корь пробралась вглубь Крыма. / Львов безнадёжно «заразился» русской речью и музыкой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»