В Севастополе за погибшего под футбольными воротами ребенка ответит директор школы

В Севастополе будут судить директора школы, на территории которой погиб 13-летний мальчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя учреждения обвиняют в халатности.

Напомним, ЧП произошло 3 февраля на футбольном поле школы №52 в Верхнесадовом, куда пришли поиграть четыре школьника. Новые ворота их не устроили, так как возле них были лужи, и ребята подняли с земли старые. Во время игры в футбол ворота из-за ветра упали на мальчика, который был вратарем. Ребенка доставили в городскую больницу №5, где он умер, получив тупую травму грудной клетки и живота, осложнившуюся развитием обильной кровопотери.

После ЧП, в комментарии для РИА «Новый День», директор школы посетовала на затянувшуюся процедуру списания ворот, несоблюдение которой грозило бы руководству учреждения обвинением в коррупции или в другом экономическом преступлении. Однако следователи посчитали, что директор школы попросту не озаботилась безопасностью детей.

«Еще в августе 2017 года во время проверки образовательных учреждений накануне нового учебного года инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району выявила на территории школы опасные ворота, указав на это нарушение в акте проверки, который позже был подписан директором школы.

То есть, руководитель образовательного учреждения достоверно знала о нахождении на территории школы металлической конструкции, представляющей опасность для учеников. Однако, имея на то необходимые полномочия, не предприняла мер по их списанию, утилизации и вывозу за пределы территории школы», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Севастополю.

Следователи завершили расследование уголовного дела, получив необходимые доказательства, и направили обвинительное заключение в суд.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.04.18

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