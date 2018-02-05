Футбольные ворота, убившие школьника в Севастополе, оказались металлолом, который не могут списать

Футбольные ворота, из-за которых погиб 13-летний мальчик в Верхнесадовом (Севастополь), находились на территории школы №52 из-за затянувшейся процедуры списания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в образовательном учреждении их назвали металлолом, для хранения которого не нашлось подходящего места, поэтому они лежали в спортивной зоне.

Напомним, ЧП произошло 3 февраля на футбольном поле, куда пришли поиграть четыре школьника. Новые ворота их не устроили, так как возле него были лужи, и ребята подняли с земли старые. Во время игры в футбол ворота упали на мальчика, который был вратарем. По информации руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, после того как ворота придавили ребенка и раздавили ему грудную клетку, для него вызвали «скорую», которая доставила его в 5-ю горбольницу Севастополя. Но медики не смогли спасти мальчика, он умер в ходе операции. Погибший – восьмиклассник из многодетной семьи. Сейчас следователи проводят проверку по факту его смерти.

Как рассказала РИА «Новый День» директор школы №52 Ирина Петренко, у школы нет приспособленных помещений или сараев для хранения металлолома. Также сотрудники учреждения не могли отнести ворота и в подвал, так как это бы стало нарушением норм, устанавливаемых МЧС.

Отметим, что новые ворота на футбольном поле установили еще в конце 2015 года. Затянувшийся процесс списания старых в школе объясняют «переходным периодом»: сначала в учреждении ждали принятия соответствующего постановления правительством Севастополя, затем включения металлолома в реестр собственности. Просто вывезти старые ворота и сдать их в качестве лома стало бы нарушением закона.

«Этот металлолом числится в реестре собственности Севастополя. Поэтому мы не могли просто так его сдать – мы должны списать определенным образом. Это достаточно сложная процедура списания металла, которой надо придерживаться, чтобы нас не обвинили ни в коррупции, ни в других экономических преступлениях», – рассказала РИА «Новый День» Ирина Петренко.

После гибели ребенка ворота перенесли ближе к котельной, в зону близкой видимости, надеясь таким образом исключить повторение трагедии.

Между тем в комментарии для РИА «Новый День» Елена Голубева заверила, что общественники Севастополя готовы оказать юридическую помощь семье погибшего мальчика, в случае если они обратятся, и добиться наказания виновных в произошедшем. Она привела в пример случаи с травмированием детей на так называемых «губернаторских площадках», которые устанавливались в прошлом году. Несмотря на то, что в процессе разбирательств не участвовали ни чиновники, ни депутаты, общественникам удалось добиться выплаты подрядчиком компенсаций семья пострадавшим.

Комментируя гибель восьмиклассника в Верхнесадовом, Голубева напомнила, что это уже не первое подобное резонансное происшествие, связанное с детьми. Первый случай произошел в октябре 2017 года, когда цементовоз въехал в группу школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу и направлявшихся в школу, насмерть сбив 7-летнего мальчика. По информации общественницы, как утверждают родители погибшего ребенка, незадолго до этого директор школы дала негласное указание изменить маршрут школьного автобуса, исключив улицу, где проживает семья, чтобы не делать «крюк» по ходу движения. После трагедии маршрут снова изменился и стал первоначальным.

«Две смерти детей произошли из-за безалаберности, расхлябанности, безответственности, и главное – безнаказанности», – считает Елена Голубева.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.02.18

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