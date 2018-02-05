В Севастополе 13-летнего мальчика убило футбольными воротами

В Севастополе погиб 13-летний мальчик – ребенка придавило футбольными воротами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 3 февраля на футбольном поле школы № 52 в селе Верхнесадовое, куда пришли поиграть четыре школьника.

«На территории поля установлены новые спортивные ворота, однако ребятам играть было неудобно – возле ворот были лужи. Там же находились и старые металлические ворота, которые дети периодически поднимали с земли, сами устанавливали и играли в футбол. Так произошло и в этот раз, который стал трагическим. Во время игры ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Севастополю.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. Выясняют, кто в школе отвечал за безопасность и утилизацию старого спортивного оборудования, а также опрашивают родственников мальчика и очевидцев происшествия.

В школе №52 корреспонденту РИА «Новый День» ЧП не прокомментировали, сославшись на занятость директора Ирины Петренко.

Как уже сообщал «Новый День», это не первое происшествие с гибелью детей в Верхнесадовом. В октябре 2017 года цементовоз въехал в группу школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу и направлявшихся в школу, насмерть сбив 7-летнего мальчика.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.02.18

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