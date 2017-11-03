Семья погибшего под цементовозом 7-летнего мальчика получит миллион рублей

Многодетная семья погибшего под грузовиком 7-летнего мальчика в селе Верхнесадовое получит миллион рублей. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения города Станислав Борисенко. Деньги будут выделены в качестве материальной единовременной помощи из резервного фонда.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное ДТП произошло 20 октября. Бетономешалка, выехав на встречную полосу движения, наехала на нескольких детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и направлялись в школу. 7-летний мальчик погиб на месте, его 9-летний брат был госпитализирован с тяжелыми травмами. Третий ребенок – так же их родной брат, чудом не пострадал.

43-летний водитель грузовика был задержан полицией. Ранее в социальных сетях, источники, знакомые с родителями пострадавших детей, утверждали, что медэкспертиза выявила наркотическое опьянение у водителя. Однако судя по квалификации статьи, по которой сотрудники МВД возбудили уголовное дело – ч. 3 ст. 264 УК РФ, то есть «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», водитель на момент ДТП все же был трезв. Впоследствии в следственном управлении Следственного комитета по Севастополю обратились с ходатайством в прокуратуру о передаче уголовного дела в свое производство «для наиболее полного и объективного расследования», в связи с большим резонансом преступления.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 03.11.17

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