Водитель грузовика, задавивший под Севастополем школьников, был под «кайфом»

Водитель цементовоза, сбивший насмерть в селе Верхнесадовое под Севастополем первоклассника, был в состоянии наркотического опьянения.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла в минувшую пятницу. Цементовоз сбил двух школьников на пешеходном переходе. Один из мальчиков – первоклассник погиб на месте, второй находится в реанимации. Пострадавшие – родные братья.

Как сообщают в социальной сети источники, знакомые с родителями детей, по данным медицинской экспертизы, водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения и добавляют, что к ответственности за смерть ребенка необходимо привлекать и работодателя: «Как перевозчик посадил водителя без предрейсового медосмотра? Или он был липовый?»

После трагедии директор школы, в которой учились пострадавшие дети, дал указание, чтобы детей забирал школьный автобус, хотя ранее транспорт до улицы, где произошло ДТП, не доезжал: «Почему не заходит на Титова? Бензин экономят?» – задаются вопросом жители села.

Чтобы избежать очередной смертельной аварии сельчане просят установить на данном нерегулируемом переходе светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов: в настоящее время на месте трагедии, по словам местных жителей, кроме «зебры» нет даже дорожных знаков, указывающих на ее наличие.

Отметим, история получила широкий резонанс: изначально местные жители хотели устроить самосуд над водителем, однако этого им не дали сделать сотрудники полиции.

Между тем, это не первая история, когда водитель грузового автомобиля в состоянии наркотического опьянения становится фигурантом смертельного ДТП: так, в прошлом году в Ялте водитель «КАМАЗа» раздавил на тротуаре женщину с годовалым ребенком. За преступление суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии-поселении и лишил на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.10.17

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