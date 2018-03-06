В Севастополе будут судить водителя цементовоза, под «кайфом» задавившего школьников

Водитель грузовика, задавивший под Севастополем школьников, пойдет под суд.
Как сообщал «Новый День», авария произошла в октябре прошлого года в селе Верхнесадовое. Цементовоз сбил двух школьников на пешеходном переходе. Один из мальчиков – первоклассник погиб на месте, второй получил многочисленные травмы средней тяжести.
Следствием установлено, что водитель управлял грузовиком в состоянии наркотического опьянения и значительно превысил скорость. Водитель обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокурора Севастополя утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Виновник ДТП находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 06.03.18
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