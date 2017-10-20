Под Севастополем цементовоз сбил двух детей

В селе Верхнесадовое под Севастополем грузовик сбил школьников на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром. Дети шли в школу. Один из мальчиков скончался, второй доставлен в больницу с травмами. На месте ДТП работают правоохранители. Известно, что дети из одной семьи. Погибший мальчик учился в первом классе.

Севастопольские активисты отмечают, что трагедии можно было бы избежать, если бы пешеходный переход был регулируемым.

«На данном месте (ему подобным) необходимо установить светофоры с кнопкой. Говорим об этом уже не один год. На 5-м километре, наконец, установили такой светофор, да вот никак не подключат. Видимо, ждем трагедии. Когда-то же мозги должны включиться у власть имущих. Не митинговать же? Но, если не примут мер, видимо, это последнее, что остается делать для привлечения внимания и решения проблем», – заключил руководитель общественной организации «Дорожный контроль» Максим Мишин.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.10.17

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