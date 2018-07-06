В Севастополе вынесли приговор водителю грузовика, «под кайфом» убившему школьника

Водителю грузовика, сбившего насмерть школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Верхнесадовом (Севастополь), вынесли приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нахимовский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии наркотического опьянения, и повлекшем смерть человека, и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, резонансное ДТП произошло в октябре прошлого года. Водитель грузовика ехал с превышением скорости, и не снизил ее даже в районе пешеходного перехода, перед которым остановился автобус, пропуская нескольких школьников. Вместо остановки, грузовик вылетел на встречную полосу движения, и наехал на детей. Один из них погиб, другой получил травмы средней тяжести.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства, поскольку водитель грузовика полностью признал вину в совершенном преступлении. Судом было учтено, что до вынесения приговора водитель принял меры к возмещению причиненного ущерба, принес извинения потерпевшей», – сообщили в пресс-службе Нахимовского районного суда.

Также судья постановил взыскать миллион рублей с работодателя, с которым сотрудничал водитель грузовика, в пользу семьи погибшего, и 50,9 тысяч рублей – за услуги адвоката. До вынесения приговора работодатель возместил расходы на похороны ребенка.

Сроки для подачи апелляционных жалоб по делу еще не истекли, поэтому приговор в силу пока не вступил.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.07.18

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