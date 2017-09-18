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Крым

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Ялтинцев разгневала «путевка на курорт» водителю, задавившему малыша на детской площадке

Ялтинцев разгневала «путевка на курорт» водителю, задавившему малыша на детской площадке

Жителей Ялты возмутил слишком «мягкий» приговор вынесенный водителю «КАМАЗа», который в состоянии наркотического опьянения задавил женщину и годовалого ребенка.

Как уже сообщал , ДТП произошло 27 мая в Массандре. Водитель «КАМАЗа», несшийся со стороны поселка Никита, не справился с управлением. Грузовик вынесло на тротуар. Машина снесла заграждения и слетела на детскую площадку. Проходившую по тротуару женщину с годовалым ребенком в коляске тяжелый грузовик просто раздавил своими колесами. За преступление суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии-поселении и лишил на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом.

Приговор разгневал соцсети. Некоторые горожане предполагают, что срок «скосили» работодатели: мужчина являлся сотрудником фирмы «Консоль». Местные жители сообщают, что уже обратились за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову и надеются, что благодаря его влиянию приговор будет пересмотрен в ближайшее время.

Другие в «неоправданно мягком» приговоре винят «гуманность» суда и отмечают, что за безобидные нарушения закона и то срок больше: «Колония-поселение? Это считай, курорт! К тому же, отягощающие обстоятельства – был под наркотой». «Вот это законы – украл конфету 12 лет, убил два человека – 4 года», – возмущаются крымчане в группе VK «Подслушано Ялта».

Беспокоит горожан и тот факт, что через несколько лет водитель снова сядет за руль.

Третьи выбрали осторожную позицию: «За комментарий здесь можно больше получить, поэтому промолчу».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.09.17

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