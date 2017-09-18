Ялтинцев разгневала «путевка на курорт» водителю, задавившему малыша на детской площадке

Жителей Ялты возмутил слишком «мягкий» приговор вынесенный водителю «КАМАЗа», который в состоянии наркотического опьянения задавил женщину и годовалого ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло 27 мая в Массандре. Водитель «КАМАЗа», несшийся со стороны поселка Никита, не справился с управлением. Грузовик вынесло на тротуар. Машина снесла заграждения и слетела на детскую площадку. Проходившую по тротуару женщину с годовалым ребенком в коляске тяжелый грузовик просто раздавил своими колесами. За преступление суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии-поселении и лишил на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом.

Приговор разгневал соцсети. Некоторые горожане предполагают, что срок «скосили» работодатели: мужчина являлся сотрудником фирмы «Консоль». Местные жители сообщают, что уже обратились за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову и надеются, что благодаря его влиянию приговор будет пересмотрен в ближайшее время.

Другие в «неоправданно мягком» приговоре винят «гуманность» суда и отмечают, что за безобидные нарушения закона и то срок больше: «Колония-поселение? Это считай, курорт! К тому же, отягощающие обстоятельства – был под наркотой». «Вот это законы – украл конфету 12 лет, убил два человека – 4 года», – возмущаются крымчане в группе VK «Подслушано Ялта».

Беспокоит горожан и тот факт, что через несколько лет водитель снова сядет за руль.

Третьи выбрали осторожную позицию: «За комментарий здесь можно больше получить, поэтому промолчу».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.09.17

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