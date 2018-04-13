Первые 700 крымчан из общего весеннего призыва отправляются служить на материк

700 «весенних» призывников отправятся служить за пределы Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках весенней призывной кампании в Вооруженные Силы РФ отправят служить 2 тысячи 300 крымчан.

Так, в этом году увеличилось как общее количество призывников, так и число жителей Крыма, которые будут распределены в части Ростовской области, Краснодарского края и Подмосковья.

По словам военного комиссара Крыма Олега Ермилова, призывников из республики отправят на комплектование частей Черноморского флота и сухопутных войск, а также в ракетные войска стратегического назначения, железнодорожные, воздушно-космические войска и в Росгвардию.

В военном комиссариате отмечают, что в последнее время увеличилось количество заявлений о желании служить от девушек: 5-6% от общего числа обратившихся в рамках призывной кампании. Дамам приходится проходить мероприятия отбора наравне с представителями сильного пола. В основном их назначают на должности: операторов, диспетчеров, фельдшеров, медсестер, механиков, а также девушки могут рассчитывать на место в службе защиты государственной тайны.

Напомним, это уже седьмая призывная кампания в республике. Начиная с прошлого года, крымчане проходят военную службу не только на территории полуострова, но и на материке. В этом году республика стала четвертой среди 15 субъектов Южного военного округа по численности призывников.

Симферополь, Анастасия Зук

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