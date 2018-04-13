В Никитском саду открылся Парад крымских тюльпанов (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду официально открылась одна из самых популярных цветочных выставок – Парад тюльпанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году сотрудники сада высадили почти в два раза больше луковиц этих цветов, нежели в предыдущие 10 лет – 73 тысячи 650. Классические, с бахромой, с «короной», цветы, больше напоминающие пионы или розы, разных цветов и оттенков – всего более 250 сортов, 72 из которых – новинки.

Как рассказала РИА «Новый День» куратор выставки, старший научный сотрудник НБС, кандидат биологических наук Людмила Александрова, в настоящее время в саду распустились около 60 тысяч тюльпанов. «Торжественное открытие выставки всегда происходит в самый пик цветения. Тюльпаны распускаются постепенно, каждый цветок в среднем цветет 12 дней. Хотя у нас есть сорта, цветение которых продолжается до трех недель. Конечно, этот процесс зависит от погоды. Если жарко и солнечно, то тюльпаны отцветают быстрее», – отметила Александрова.

Традиционно выставка тюльпанов продолжается до середины мая. А работа по выведению новых сортов – круглый год. «У нас в работе 135 сортов, из которых селекционеры отбирают наиболее интересные. Что-то хорошо будет расти в степи, что-то на ЮБК. Несколько новых сортов уже на стадии прохождения госэкспертизы», – сообщила куратор выставки.

Напомним, что на сегодняшний день коллекция НБС составляет 506 сортов. Ежегодно посмотреть на царство тюльпанов приезжают несколько тысяч человек.

«Точное количество посетителей сказать не могу. Но в прошлом году за месяц выставки было более 20 тысяч человек», – сообщил РИА «Новый День» заместитель директора по научно-организационной деятельности Андрей Паштецкий.

Фото РИА «Новый День»

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