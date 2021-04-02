В Крыму расцвели первые тюльпаны (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду расцвели первые тюльпаны. Бутоны раскрыли первые 11 участников знаменитого Парада тюльпанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парад начинается обычно в первых числах апреля. Например, в 2020 году он стартовал в первый день месяца, правда, экспозицию увидели только журналисты – из-за коронавируса НБС был закрыт.

В этом году парад будет проходить в 14-ый раз. Точную дату пока не называют – из-за холодного марта весенние красавцы распускаться не торопятся. Но первые 11 сортов уже раскрыли бутоны. В числе «первопроходцев» Anna Krasavitsa, Armani, Easter Parad, Cadenza и другие.

Beauty of White

Lovely Surprise

Giuseppe Verdi

Фото сделаны 31 марта 2021 года куратором выставки тюльпанов Людмилой Александровой (сайт http://nikitasad.ru/).

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.04.21

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