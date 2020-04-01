Только для избранных: в Крыму начался закрытый парад тюльпанов (ФОТО)

Впервые за 13 лет открытие традиционной выставки тюльпанов в Никитском ботсаду (НБС) прошло без зрителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», введенные на полуострове «ограничительные меры» в связи с короновирусом закрыли двери сада для посетителей еще 23 марта.

Однако увидеть сто тысяч цветущих тюльпанов все-таки можно. Руководство сада последовало примеру ведущих музеев и выставочных центров мира и организовало виртуальный парад.

«Мы не могли допустить, чтобы наш Парад тюльпанов остался без зрителей. Его можно будет увидеть во всей красе в наших публикациях в соцсетях, на сайте. Журналисты, которые и в это непростое время выполняют свой профессиональный долг, покажут эту красоту для всех», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

По его словам, цветы призваны дарить радость и надежду, а их цветение, как и труд многих и многих людей, не должны быть напрасными.

Отметим, что представители СМИ сегодня попадали на территорию сада после измерения температуры электронным термометром и не более трех человек одновременно.

Нынешняя выставка должна была стать особенной. Впервые из 200 представленных сортов новинок в два раза больше, чем уже известных гостям НБС тюльпанов: 130 и 70 соответственно.

Сюрпризом для посетителей были бы сорта тюльпанов класса Rembrandt, названного в честь всемирно известного голландского художника, и экзотические сорта класса Попугайных с фантастической окраской цветков. Многие из них уже распустились.

По словам заведующей лабораторией дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Светланы Плугатарь, «каждый год сорта подбираются так, чтобы радовать посетителей своим цветением с конца марта и почти до середины мая».

Но теперь воочию любуются этим пестрым морем тюльпанов лишь вечно юная богиня Флора со своего пьедестала, да кошка по кличке Маша и ее сородичи.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 01.04.20

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