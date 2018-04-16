В Севастополе грозят засудить управляющих автопарковками

Платные парковки Севастополя, где нет возможности платить наличными – незаконны. Об этом заявил председатель РОО «Дорожный контроль-Севастополь» Максим Мишин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод общественник сделал проанализировав документы правительства Севастополя. По его словам, любая услуга должна предусматривать наличный расчет, но этого не позволяет функционал терминалов оплаты паркомест.

«В связи с этим, мной подготовлено и сегодня будет направлено заявление в Роспотребнадзор о привлечении уполномоченной организации по организации мест парковок в городе Севастополе к административной ответственности по каждой зоне парковки, а также приведению паркоматов к требованиям законодательства, а именно предоставления возможности производить оплату наличными», – заявил Мишин.

При этом он выразил готовность оказать юридическую помощь тем, кто получил штрафы за неоплаченную парковку, пообещав помочь в их обжаловании.

«В очередной раз убеждаюсь в том, что при руководстве департамента транспорта делается все, чтобы «ободрать» водителя всеми возможными способами. Транспортная инфраструктура города становится лучше, лишь на время, пока не развалятся новые дороги, все остальное делается в ущерб для жителей города», – уверен общественник.

Напомним, первые платные парковки в Севастополе в прошлом году появились в Балаклаве. Затем власти ввели плату за парковку и в центре Севастополя. Неоплата парковки грозит штрафом в полторы тысячи рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.04.18

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