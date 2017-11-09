За парковку в Балаклаве придется платить с 15 ноября

Собирать деньги за нахождение на платных парковках в Балаклаве начнут с 15 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», час стоянки обойдется автолюбителям в 50 рублей.

Утвержденная схема платных парковок предусматривает 79 мест. Для льготников выделили 8 парковочных мест. У водителей есть возможность приобрести годовой абонемент, который обойдется в 1800 рублей.

Напомним, паркоматы для оплаты нахождения машины на платной парковке, на площади 1 Мая и улице Калича в Балаклаве, установили летом. Если пилотный проект докажет свою эффективность и позволит решит проблему перегруженности дорожной сети, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя намерен организовать платные парковки и в центре города. Планируется, что они появятся в районе центрального городского кольца, и буду рассчитаны на 950 автомобилей.

Как уже сообщал «Новый День», в июле власти Севастополя закрыли Балаклаву для туристов, передвигающихся на личном автотранспорте, пообещав организовать на подъезде к населенному пункту две бесплатные перехватывающие парковки.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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