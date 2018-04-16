Военный эксперт: Безволие Москвы приведёт к набегам украинских катеров на крымское побережье и воровству людей

Непринятие руководством России конкретных ответных мер по фактам пиратства в Азовском море со стороны Украины лишь усугубит ситуацию. Об этом заявил военный историк и публицист Александр Широкорад.

Напомним, после задержания в марте сейнера «Норд», генпрокурор «Незалежной» Юрий Луценко объявил об аресте еще одного российского судна – за якобы добычу песка для строительства Крымского моста.

«Рыбаки «Норда» не использовали незаконные виды лова, не вели промысел запрещенных видов рыбы, например, анадромных.

Таким образом сейнер захвачен только за то, что над ним был российский флаг, а экипаж собираются судить только за наличие российских паспортов…

Реакция Кремля – невнятный лепет. Обычно такой лепет возникает при захвате в чем-то сильно провинившегося судна. Правительство РФ явно не понимает, что потворство украинским пиратам может привести к потере Крыма. Уже сейчас керченские рыбаки боятся выходить в Азовское море», – цитирует эксперта «Агентство СЗК».

По его мнению, по нынешним украинским законам к уголовной ответственности можно дистанционно привлечь любого крымчанина, имеющего российский паспорт. Но случаи с задержанием «Норда» и арестом еще одного российского корабля продемонстрировали, что в «Незалежной» готовы насильно доставлять крымчан на территорию Украины и там устраивать судилище.

«Пока российских граждан хватают на кораблях. Ну а далее украинские быстроходные катера могут совершать рейды на крымское побережье и захватывать там людей, различное имущество, катера и т.д. Посмотрим на карте северную часть Крыма. Она окружена дугой мелководий – Каркинитский залив, Гнилое море (Сиваш) и Азовское море. Сейчас Украина в Азовском море и Каркинитском заливе располагает несколькими десятками быстроходных катеров. Но за месяц-два их число может возрасти в разы», – предупреждает Широкорад.

Эксперт предложил выдвинуть Киеву ультиматум, предусматривающий жесткое разграничение зон хозяйственной деятельности, к которой в том числе относится свободное сегодня рыболовство в Азовском море и Каркинитском заливе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.04.18

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