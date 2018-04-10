Генпрокурор Украины отдал приказ об аресте второго российского судна

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко со ссылкой на прокуратуру несуществующей АРК объявил, что в крымской части Каркинитского залива «Россия ведёт незаконную добычу песка».

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», своё абсурдное заявление Луценко подтвердил «установленным фактом», что добычу якобы осуществляет российское «судно-земснаряд, с портом приписки Туапсе, которое принадлежит компании Trans Services Maritime».

По словам украинского чиновника, добываемый песок предназначается для строительства Крымского моста.

Луценко также сообщил, что «10.04.2018 для возмещения убытков судья удовлетворил ходатайство об аресте судна».

На размещённом в публикации Луценко фото изображено судно с надписью «SEABREEZE» на корме.

По сообшениям СМИ, судно с таким названием находится сейчас в одном из портов Одесской области.

По информации телеканала «Звезда», в пресс-службе Крымского моста пояснили, что песок использовался только на начальном этапе строительства и доставлялся на автомобилях со стороны Тамани.

Как сообщал «Новый День», российский сейнер «Норд» был задержан 25 марта украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи – отконвоировали в порт Бердянска. Капитана сейнера Владимира Горбенко Херсонский городской суд арестовал на два месяца. Адвокаты внесли залог за его освобождение в день решения суда – 6 апреля, но получить документы, подтверждающие перевод денег, удалось только 10 апреля. Горбенко пока находится в ИВС, ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что грозит до трех лет тюремного заключения.

Тем временем, экипаж «Норда» не может вернуться в Крым, так как украинские пограничники отобрали у рыбаков временные удостоверения для пересечения границы и требуют предъявить украинские паспорта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.18

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