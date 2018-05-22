Украина сообщила об аресте еще одного крымского судна

На Украине арестовали еще одно крымское судно – земснаряд «Печора». Об этом это заявили в так называемой прокуратуре автономной республики Крым (работает на Украине).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экипаж обвинили в незаконной добычи песка в в районе Каркинитского залива Черного моря, а именно – ботанического заказника общегосударственного значения «Малое филлофорное поле».

«За период с середины мая 2015 года зафиксировано более 300 мероприятий указанного судна-земснаряда к портам временно оккупированной территории Украины после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи, – говорится в официальном сообщении на сайте фейковой прокуратуры. – В результате противоправных действий, предварительный ущерб только за счет незаконной экономической деятельности судна, не считая ущерба, нанесенного биосфере заповедника, за период наблюдения составил более 250 миллионов гривен».

В ведомстве заявляют, что «Печора» принадлежит той же компании, что и судно «Seabreeze», арестованное 10 апреля.

Однако в компании «Южморсервис» арест «Печоры» отрицают: судно стоит в порту приписки – Севастополе, никаких документов об аресте ни от кого не поступало, сообщает НТВ. При этом владелец судна заявил, что «Печора» не добывает песок в местах, указанных украинской прокуратурой.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.18

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