Госдума потребовала от правительства РФ отчета: что сделано для освобождения экипажа «Норда»

Капитана крымского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко отпустили под залог.
Как уже сообщал «Новый День», Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения.
Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» на два месяца, оставив возможность внесения залога в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Адвокаты внесли залог еще 6 апреля, но их подзащитного выпустили из следственного изолятора только во второй половине дня 10 апреля.
Горбенко сразу же отправили в полицейский участок, где на него надели электронный браслет. И только потом мужчина смог обратиться за медицинской помощью: у капитана возникли серьезные проблемы со здоровьем, не исключены инфаркт и инсульт.
Между тем, по делу Горбенко СБУ вчера несколько часов допрашивало экипаж суда.
На происходящее, наконец, отреагировала Госдума: на заседании 10 апреля принято протокольное поручение запросить у правительства РФ «информацию о задержании 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовецкого сейнера «Норд» и ответных действиях, предпринимаемых РФ для освобождения захваченных Украиной капитана и членов судового экипажа – граждан РФ».
Комитеты ГД по делам СНГ, по безопасности и по обороне должны «представить свои соображения о мерах, необходимых для недопущения подобных инцидентов в будущем».
Напомним, вчера генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об аресте еще одного российского судна – якобы, за незаконную добычу песка в крымской части Каркинитского залива.
Херсон, Лиана Макоба
Херсон. Другие новости 11.04.18
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