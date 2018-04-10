Капитану арестованного Украиной крымского судна требуется срочная медицинская помощь

Капитан арестованного украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд» Владимир Горбенко нуждается в срочной квалифицированной медицинской помощи. Об этом заявил адвокат Дмитрий Щербина.

Как уже сообщал «Новый День», Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения.

Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» на два месяца, оставив возможность внесения залога в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Адвокаты залог уже внесли, но их подзащитный все еще находится в следственном изоляторе – выпустить его должны сегодня.

По словам Щербины, Владимир Горбенко плохо себя чувствует, по оценке медиков, есть риск развития инфаркта. Капитана необходимо срочно обследовать, чтобы назначить адекватное лечение.

Чтобы зафиксировать состояние капитана «Норда», его адвокаты предложили прибыть к изолятору представителей миссии ОБСЕ на Украине, Красного Креста и уполномоченного по правам человека в Херсонской области. Пока никто на это предложение официально не ответил.

Напомним, экипаж сейнера «Норд» не может вернуться в Крым, так как украинские пограничники отобрали у них временные удостоверения для пересечения границы и требуют предъявить украинские паспорта.

После двух неудачных попыток вернуться домой, крымским рыбакам вновь придется объясняться с СБУ.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.04.18

10 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Порошенко пытается втянуть в войну с Московской патриархией Константинополь. / Среди крымских чиновников хотят найти потенциальных предателей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»