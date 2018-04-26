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Среда, 2 мая 2018, 03:57 мск

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Капитан угнанного украинцами сейнера «Норд» госпитализирован

Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко госпитализирован. Об этом сообщили его адвокаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас Горбенко находится в одной из больниц Днепропетровска.

О том, что капитан сейнера «Норд», угнанного украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, нуждается в срочной медицинской помощи, было заявлено еще месяц назад: ему вызывали скорую, когда экипаж держали в запрети на корабле. 4 апреля пограничники увезли Горбенко в Херсон для избрания меры пресечения, у него случился сердечный приступ, но в нескольких медучреждениях ему отказали в помощи из-за неопределенного процессуального статуса. Наконец, в одной из больниц первую помощь оказали, но госпитализировать отказались.

Пока Горбенко находился в СИЗО адвокаты несколько раз заявляли об его критическом состоянии и даже приглашали засвидетельствовать его состояние представителей миссии ОБСЕ на Украине, Красного Креста и уполномоченного по правам человека в Херсонской области, но ответа не получили.

Горбенко был выпущен из СИЗО под залог (ему запретили возвращаться в Крым) и только на днях был, наконец, госпитализирован. Это произошло в его день рождения.

Больничный уход – самый большой подарок для Горбенко, передают слова адвокатов РИА «Новости, учитывая состояние его здоровья и отношение к нему украинских властей.

Киев, Платон Ефимчук

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