Аксенов решил обезглавить министерство транспорта Крыма: за плохую работу

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Захаров решил покинуть пост министра по рекомендации главы республики Сергея Аксенова. До 23 апреля чиновник находится в отпуске, из которого в свой рабочий кабинет он уже не вернется.

По славам главы РК, Захаров не смог справиться с поставленными перед ним задачами, в том числе в ряде крымских городов так и не ликвидированы заторы, и не налажена на должном уровне работа маршрутных такси.

Как сообщал «Новый День», Захаров занимал пост министра с октября прошлого года. Ранее он работал в ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.04.18

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