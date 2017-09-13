Переправа, аэропорт и разобраться с перевозчиками: в Крыму представили нового министра транспорта

В Крыму представили нового министра транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», прежний руководитель минтранса Анатолий Волков ушел в отставку летом текущего года. Теперь на эту должность назначен Игорь Захаров, ранее работавший в ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт».

Глава Крыма Сергей Аксенов обозначил новому министру 3 основных направления работы: Керченская паромная переправа, аэропорт «Симферополь», а также республиканское и внутригородское транспортное сообщение.

«Считаю, что первые две позиции нуждаются лишь в дальнейшей поддержке, так как на нынешнем этапе не представляют никаких проблем, чего нельзя сказать о транспортном сообщении практически во всех муниципалитетах республики, – отметил глава республики на встрече с Захаровым. – На местном и на республиканском уровнях достаточно много компаний, не имеющих своего автопарка, из-за чего приходится брать в наем частный транспорт. В свою очередь собственники автобусов стали жаловаться на владельцев предприятий, не выплачивающих им получаемую от государства компенсацию за перевозку льготных категорий граждан. Проблема усугубляется нежеланием водителей обслуживать льготников, что приводит к справедливому возмущению граждан».

Придется разбираться новому министру и с движением общественного транспорта в вечернее время. После 20:00 ряд перевозчиков вопреки своему графику не выходят на маршруты, считая, что это нерентабельно. Перед минтрансом поставлены задачи оптимизировать схемы движения транспортных средств, повысить уровень администрирования в МУП «Крымавтобус» и ГУП РК «Крымтроллейбус», организовать размещение расписаний движения городского и пригородного транспорта по всей территории Крыма.

Кроме того, до конца года необходимо выстроить такую сетку движения транспорта, чтобы каждый желающий мог добраться из любого села в районный центр практически в любое время.

«При этом к перевозчикам, нарушающим условия договоров, заключенных с муниципальными образованиям, следует применять самые жесткие меры, – подчеркнул Аксенов. – Все, кто не желает обслуживать льготные категории граждан, должны быть лишены государственной помощи».

Челябинск, Варвара Бурлакова

Челябинск. Другие новости 12.09.17

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