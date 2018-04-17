Просто у него аура такая: эксперт назвал причину всех бед Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы и политолог Олег Соскин заявил, что аура действующего лидера страны Петра Порошенко не даст «Незалежной» процветать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всему виной мистика, которая сопровождает Порошенко. Политолог уверен, что упавший в обморок на инаугурации Порошенко солдат почетного караула, падение в обморок его сына в Софии при исполнении гимна «Боже, береги Украину», самоубийство президентского охранника, самоубийства двух офицеров СБУ являются мистическими знаками. По словам Соскина, нынешний президент Украины является человеком с «черной меткой».

«Порошенко несет в себе такую как бы некрофильскую энергию, потому с ним выиграть войну, а тем более сохранить Украину, сделать ее процветающей и богатой невозможно», – заявил Соскин.

Не верят в положительную энергию Порошенко и в Донбассе: Украинский народный трибунал продолжает рассмотрение громких дел против нынешнего киевского руководства. Для Порошенко готовится несколько пожизненных сроков заключения, в том числе за убийства.

Киев, Анастасия Зук

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