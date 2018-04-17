Украина собирается отправить в тюрьму весь Конституционный суд России

Украина направила запрос в Генеральную прокуратуру РФ на судей Конституционного суда (КС) России.

По версии украинской стороны, представители КС виновны в нарушении целостности «Незалежной». По словам заместителя генерального прокурора России Саака Карапетяна, запрос и в отношении всех судей Конституционного суда РФ пришел накануне.

Генеральная прокуратура Украины вызвала судей во главе с председателем Валерием Зорькиным в Киев на допрос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Украина уже присылала запросы в Генеральную прокуратуру РФ в отношении ближайшего окружения экс-президента «Незалежной» Януковича, высших должностных лиц министерства иностранных дел и министерства обороны.

Напомним, 18 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство крымчан высказались за возвращение в родную гавань. Эта дата на полуострове официально считается праздником и нерабочим днем. Однако Украина до сих пор не может смириться с решением жителей Крыма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.04.18

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