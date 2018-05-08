Ответ «Незалежной»: СК РФ возбудил дело против сотрудников прокуратуры Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников Главной военной прокуратуры Украины.

Как сообщал «Новый День», «Незалежная» направила запрос в Генеральную прокуратуру РФ на судей Конституционного суда (КС) России. По версии украинской стороны, представители КС якобы виновны в нарушении целостности «Незалежной». Теперь главное следственное управлением СК России возбудило уголовное дело в отношении замначальника отдела главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и других сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности.

«Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда РФ в связи с принятием ими постановления, признающего договор между РФ и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ. При этом Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права», – сообщили в пресс-службе СК.

В настоящее время СК проводятся действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, 18 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство крымчан высказались за возвращение в родную гавань. Эта дата на полуострове официально считается праздником и нерабочим днем. Однако Украина по сей день не может смириться с решением жителей Крыма.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 08.05.18

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