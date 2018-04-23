Порошенко дурачит украинцев и сотрудничает с Кремлем – в Киеве прокомментировали историю с автокефалией УПЦ

Власти Украины решили устроить церковный раскол, чтобы отвлечь внимание население от серьезных проблем как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере. При этом президент Порошенко откровенно обманывает украинцев, искажая и подтасовывая реальные факты. Об этом заявляют политологи, комментирую историю с автокефалией Украинской православной церкви.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 апреля Вселенский патриархат сообщил о принятии к рассмотрению предложения президента Украины о создании автокефальной украинской поместной церкви. И сразу же президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начинает процедуры по представлению Украинской православной церкви независимости (автокефалии).

Однако с заявлениями президент «Незалежной» явно поторопился.

«На официальном сайте Константинопольского Патриархата появилась информация о том, что они приняли к рассмотрению вопрос об автокефалии Украине.

Оставляя за скобками вопрос о том, кому эту автокефалию предоставлять и другие моменты, хотел бы обратить внимание на два момента в тексте заявления: 1. «...Вселенский Патриархат, ... который несет... ответственность за всеправославное единство .... » решил в связи с этим 2. «иметь близкое общение с другими православными церквями с целью сообщения ( об этом) и согласования (с ними этого вопроса), – прокомментировал ситуацию представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич. –

Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство,

1. Не сделает ничего такого, что бы этому единству мешало.

2. Должен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми поместными православными церквями».

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата основана в 1992 году. Приверженцы УПЦ КП возводят её историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, отрицая законность её перехода под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году. Киев неоднократно поднимал вопрос о том, чтобы Константинопольский патриархат включил Украинскую православную церковь Киевского патриархата в свой состав, сняв, таким образом, проблему ее каноничности: УПЦ КП не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира, а каноничной на территории Украины считается Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Русской православной церковью).

Это мешает УПЦ КП расширять свое влияние. Включение киевского патриархата в Константинопольский решило бы данную проблему, однако патриарх Константинопольский до сих пор отказывался удовлетворить просьбу Киева. Источники, близкие к Вселенскому патриархату, утверждают, что и эта попытка Киева ни чем не закончится: патриархат не поддержит идею создания автокефалии, отмечает РИА «Новости», поясняя: в решении этого вопроса будет принимать участие Русская православная церковь, а вопрос требует единогласия церквей.

«В итоге оказалось, что Порошенко вновь обманул всю страну, – оценил ситуацию киевский политолог Дмитрий Корнейчук. – И не принималось никаких решений со стороны Вселенского патриархата начать процесс создания независимой украинской церкви. Как следует из пресс-релиза Патриархата, Синод утвердил решение более тесно общаться и координироваться по данному вопросу с сестринскими православными церквями. Иными словами, Вселенский патриарх переложил с себя ответственность на ту же РПЦ. Мол, если в Москве согласятся, тогда можно и говорить о независимой церкви в Украине. Собственно, заранее было ясно, что Вселенский патриарх не станет ссориться с РПЦ. И не станет инициатором раскола православия».

При этом Корнейчук подчеркивает: к Варфоломею с предложением создать независимую украинскую церковь Рада официально обратилась в четверг, 19 апреля, но только в субботу, 21 апреля, к ночи УПЦ МП официально раскритиковала эту инициативу Порошенко. Политолог увидел в этом очередное доказательство сотрудничества Порошенко с Кремлем и попытку организовать религиозный раскол в личных политических целях.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.04.18

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