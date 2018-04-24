Украина собирается вернуть Крым и Донбасс с помощью религиозной войны

Создание автокефальной церкви поможет Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как уже сообщал «Новый День», 22 апреля Вселенский патриархат принял к рассмотрению предложения президента Украины о создании автокефальной украинской поместной церкви.

Пока УПЦ КП, существующую с 1992 года, не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира, а каноничной на территории Украины считается Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Русской православной церковью).

Это мешает УПЦ КП расширять свое влияние. Включение киевского патриархата в Константинопольский решило бы данную проблему, однако патриарх Константинопольский до сих пор отказывался удовлетворить просьбу Киева.

Большинство экспертов и источники, близкие к патриархату, заявляют, что инициатива Порошенко и на этот раз будет отклонена.

Однако президент «Незалежной» уверен в обратном. Его не смущает даже то, что за автокефалию должны проголосовать все поместные церкви, в том числе и РПЦ. «У Российской православной церкви нет права вето на решения Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея. Он не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу», – уверяет украинцев президент.

Отметим, что фракция «Оппозиционного блока» в Верховной раде инициативу президента не поддержала, заявив, что обращение Порошенко – это всего лишь предвыборная агитация, и что государство не должно вмешиваться в дела церкви.

Глава «Незалежной» тут же обвинил Опблок пятой колонной, стремящейся организовать провокации в парламенте в интересах России.

Создание автокефалии, что, по мнению экспертов, неминуемо углубит раскол в украинском обществе, Порошенко подает как единственную возможность устранить конфликты внутри государства, а также вернуть Крым и Донбасс: «Будет ли государство сильнее, имея единую церковь? Очевидно, что это так. Ведь мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, мы скорее освободим украинскую землю – и Донбасс, и Крым».

Правда, от конкретики Порошенко воздержался, так как статистика говорит не в его пользу. Так, по состоянию на ноябрь 2016 года прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата являлось не более 25% православных жителей страны, в то время как к УПЦ Московского патриархата относили себя 39,4%. В Крыму паства УПЦ КП составляет несколько сотен человек (например, в Севастополе их около 50), а в Донбассе с началом военных действий вообще остались только епархии УПЦ МП, так как остальные перенесла свои административные центры на подконтрольную Киеву территорию.

Всякий раз, когда правительство Украины поднимает вопрос об автокефалии, в стране учащаются нападения на храмы Московского патриархата, что усиливает противостояние между различными группами населения, а не объединяет украинцев, как пытается всех уверить Порошенко. «То, что делает Порошенко – это религиозная война», – заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.04.18

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