У крымского министерства транспорта появилось временное начальство

Глава Крыма Сергей Аксенов нашел временную замену уволенному министру транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ размещен на сайте правительства республики.

«В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на заместителя министра транспорта РК Зубова Григория Владимировича», – сообщается в документе.

Зубов занимал должность заместителя министра транспорта республики с октября прошлого года.

Как сообщал «Новый День», ранее экс-министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении «по собственному желанию», правда, чиновник принял такое решение после рекомендации главы республики. Следом за ним по статье в Крыму были уволены сразу два чиновника.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.04.18

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