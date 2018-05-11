Овсянников будет руководить министерством транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов нашел замену уволенному министру транспорта. «Я подписал указ о назначении Юрия Овсянникова министром транспорта республики Крым. Задача тяжелая, но посильная», – заявил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Овсянников занимал кресло главы московской административной дорожной инспекции (МАДИ), однако был уволен после того, как прокуратура Москвы выявила неоднократные нарушения порядка эвакуации автомобилей в столице РФ.

Напомним, в апреле экс-министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении «по собственному желанию», правда, чиновник принял такое решение после рекомендации главы республики. Следом за ним по статье в Крыму были уволены сразу два чиновника.

Отметим, на полуострове уже есть «свой» Овсянников – губернатор Севастополя, перебравшийся из Удмуртии.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.05.18

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