Овсянников отказался руководить министерством транспорта Крыма

Проработавший четыре месяца на посту министра транспорта Крыма Юрий Овсянников подал заявление об отставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник отказался пояснять причины, по которым он решил уволиться.

«Да, подал заявление... Я не хочу обсуждать этот вопрос по телефону», – цитирует «Крыминформ» Овсянникова.

Напомним, Юрий Овсянников возглавил министерство транспорта Крыма в мае 2018 года. Ранее он занимал должность главы московской административной дорожной инспекции.

Овсянников уже шестой уволенный руководитель крымскогого министерства. До него пост занимал Игорь Захаров, который так же работал в министерстве небольшой период времени. Его работу в правительстве посчитали не слишком эффективной.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.09.18

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