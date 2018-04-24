«Закона там нет»: Аксёнов посоветовал крымчанам держаться подальше от украинской границы

Жителям Крыма не рекомендуют посещать Украину.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Служба безопасности Украины задержала крымскую активистку движения «Волонтеров Победы» Елену Одновол, объявив ее доверенным лицом президента России и обвинив в подрывной деятельности.

Сегодня фейковая прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым, базирующаяся на Украине, предъявила крымчанке, которая принимала участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму, подозрение в госизмене.

В правительстве Крыма отмечают, что инцидентом уже занимаются. «Это бандитизм чистой воды. Министерство иностранных дел РФ будет реагировать, как и на задержание наших моряков (команды сейнера «Норд» – прим. НД). Держим все на контроле, будем с семьей связываться, помогать персонально, никого в беде не бросим», – заверил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он отметил, что посещать сопредельное государство крымчанам небезопасно, особенно тем, кто связан с госслужбой. «Это контрпродуктивно, закона там нет, пиратское государство, сделать вам могут что угодно. Особенно тем, кто приезжает с российским паспортом», – рассказал глава Крыма и добавил, что тем, у кого нет возможности отказаться от поездок в «Незалежную», проще въезжать на территорию соседнего государства через пропускные пункты на материковой части России.

Симферополь, Анастасия Зук

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