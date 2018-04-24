На Украине задержали крымчанку, объявив ее доверенным лицом Путина

Служба безопасности Украины задержала жительницу Крыма, объявив ее доверенным лицом президента России и обвинив в подрывной деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанку «взяли» 23 апреля в пункте пропуска «Чонгар». Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Глава ГПУ назвал задержанную гражданкой Украины, «которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также всероссийской общественной неправительственной организации «Волонтеры Победы», будучи доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года».

Женщину обвиняют «в содействии РФ в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности».

Позже выяснилось, что речь идет об активистке движения «Волонтеров Победы» Елене Одновол.

«Она не была доверенным лицом российского президента, а руководила группой волонтеров в его региональном штабе. Утверждения Киева являются бредом», – заявила лидер движения Ольга Амельченкова, отметив, что в организации не обладают какой-либо информацией по задержанию Елены, кроме названия контрольно-пропускного пункта, на котором она была задержана.

Недостаток информации породил разнообразные слухи и версии. Так, украинский видеоблогер Анатолий Шарий написал в Facebook: «‪Топила за русский мир. Крым наш, все такое. Просрочила пребывание в РФ. Депортирована, несмотря на челобитные Поклонской, из Крыма прямо в руки СБУ. Офигевшие от удачи СБУ уже доложились о супер-пупер-мега- спецоперации. «Русский мир» умеет быть по-настоящему благодарным».

Однако в организации «Волонтеры Победы» ни словом не обмолвились о депортации. Никаких сообщений о грозящей депортации и проблемах с миграционной службой нет и на страницах самой Одновол в соцсетях. Знакомые крымчанки сообщили, что она является гражданкой России с 2014 года, а на Украину поехала в гости и предъявила на границе украинский паспорт.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 24.04.18

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