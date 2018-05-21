В Крыму потребовали от МИД РФ освободить экипаж «Норда» из украинского плена

В Общественной палате Крыма раскритиковали работу МИД РФ и других органов власти по возвращению на территорию полуострова моряков с сейнера «Норд».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники и эксперты назвали принимаемые ведомством меры недостаточными, и потребовали от чиновников активизации работы по возвращению моряков. Об этом говорится в заявлении мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам России проживающим в Крыму. Группа была создана при Общественной палате Крыма. Как пояснил ее руководитель Григорий Иоффе, члены группы будут собирать данные по случаям, когда украинские власти нарушили права крымчан, и работать с законодательством. Кроме того, общественники обещают будут взаимодействовать и поддерживать родственников жителей Крыма, пострадавших на Украине, и пытаться ускорить решение их проблем, требуя от власти принятия срочных мер.

Представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, присутствовавший на первом заседании группы, не стал оспаривать формулировку общественников в подготовленном заявлении, указав, что это их мнение: ««Данная ситуация находится на постоянном контроле у моего личного руководства и у руководства нашей страны. Если внешние какие-то действия не производятся, и они не уходят в прессу, это не значит, что они не ведутся», – сказал Березовский, добавив, что двум членам экипажа «Норда» удалось покинуть Украину благодаря работе МИД РФ.

Заявление мониторинговой группы по «Норду» будет направлено не только органам власти РФ, но и международным правозащитным организациям. В Общественной палате Крыма надеются, что повлиять на их позицию смогут члены иностранных делегаций, которые побывали в республике после референдума, и признали ее российский статус.

«Для сведения – 21 человек задержан», – сообщил Иоффе о крымчанах – гражданах РФ, права которых были нарушены на Украине.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта украинские пограничники задержали в нейтральных водах Азовского моря сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Капитану корабля Владимиру Горбенко грозит до трех лет тюремного заключения. 23 апреля во время пересечения границы с Украиной сотрудники СБУ схватили беременную активистку движения «Волонтеров Победы» Елену Одновол, объявив ее доверенным лицом президента России и обвинив в подрывной деятельности. Ей предъявлено подозрение в госизмене, она взята под стражу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.05.18

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