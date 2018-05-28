Пираты, угнавшие «Норд» на Украину, объявлены в международный розыск

Федеральная служба безопасности России установила личности украинских пограничников, захвативших крымский рыболовецкий сейнер «Норд». Об этом сообщил глава ФСБ Крыма Виктор Палагин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», захватчиков уже объявили в международный розыск. Известно, что злоумышленники находятся на территории «Незалежной», однако в случае если они пересекут ее границу, то сразу же будут арестованы.

«Как только они границу пересекут, там мы их и будем сажать за деятельность, в которой они уподобились сомалийским пиратам. В цивилизованных государствах так не поступают», – рассказал Палагин. Как уже сообщал «Новый День», 25 марта украинские пограничники задержали в нейтральных водах Азовского моря сейнер «Норд», а затем угнали его в украинский порт.

Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Капитану корабля Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Экипаж привлекли к административной ответственности и теперь не выпускают из Украины. Российские документы у моряков отобрали сразу после похищения. Двум членам экипажа все-таки удалось вернуться в Россию.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.05.18

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