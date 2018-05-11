Эксперт об экипаже сейнера «Норд»: Мы теряем время, нужен Международный трибунал

Для освобождения крымских моряков с рыболовецкого судна «Норд», захваченных украинскими пиратами, российская сторона должна обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву. Об этом заявил юрист, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интересы крымских моряков защищают украинские адвокаты. Однако эксперт уверен, что защита должна проводиться и на международном уровне: тогда процесс по освобождению моряков может ускориться. «Украина и Россия – члены концепции ООН по морскому праву. Мы бы могли таким иском добиваться с помощью Европы немедленного освобождения моряков, которые фактически находятся в плену. Наша рабочая группа на этом настаивает. Здесь не все зависит от нас, должна быть согласованная позиция и крымских властей и, прежде всего, Министерства иностранных дел и Минюста. Мы видим здесь юридическую перспективу, считаем, что мы теряем время, не подавая такой иск», – цитирует РИА «Новости» Молохова.

Он подчеркнул, что украинские юристы, защищающие крымчан, ведут дело с «риском для жизни», однако этого недостаточно. «Честь им и хвала, они защищают их интересы, но нужно и на международный уровень эту защиту поднимать», – заключил эксперт.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

Капитану корабля Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Экипаж привлекли к административной ответственности и теперь не выпускают из Украины, требуя признать себя гражданами «Незалежной» и предъявить соответствующие паспорта. Российские документы у моряков отобрали сразу после похищения.

Двум членам экипажа все-таки удалось вернуться в Россию.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.05.18

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