В украинском плену без перемен: Захарова рассказала о судьбе экипажа «Норда» и промолчала о беременной крымчанке, агитировавшей за Путина

Дело экипажа российского рыболовецкого сейнера «Норд», задержанного в нейтральных водах Азовского моря 25 марта украинскими пограничникам, застопорилось. Об этом в ходе брифинга в Керчи заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«8 мая суд отклонил жалобу адвокатов по мере пресечения капитану «Норда» Владимиру Горбенко. В настоящее время силами российского посольства в Киеве экипажу обеспечено проживание и питание. Моряки находятся в постоянном контакте с консулами и адвокатами», – заявила Захарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о твечая на вопрос о конкретных шагах внешнеполитического ведомства, его официальный представитель отказалась конкретизировать детали, объяснив тем, что это может усугубить судьбу экипажа.

«Очень важно сохранение их (членов команды «Норда» – прим. «НД») здоровья. Мы хорошо знаем, как ведут себя украинские силовики с задержанными российскими гражданами», – подчеркнула Захарова, добавив, что «не вся работа ведется публично», но к вопросу подключены все компетентные органы и принимаются все меры.

О судьбе гражданки РФ, активистке движения «Волонтеры Победы», крымчанке Елене Одновол официальный представитель МИД России не сказала ни слова.

Напомним, Одновол задержали 23 апреля на пункте пропуска «Чонгар».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что крымчанка – гражданка Украины, которая в интересах России якобы незаконно участвовала в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента. Одновол предъявлено подозрение в госизмене, за что крымчанке по украинским законам грозит до 15 лет лишения свободы.

С конца апреля о ней ничего не слышно.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 16.05.18

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