«Дабы чего лишнего не сболтнули»: экипаж сейнера «Норд» на Украине будут судить заочно

На Украине хотят судить экипаж российского сейнера «Норд» без присутствия на слушаниях самих рыбаков. Об этом заявил киевский адвокат Максим Могильницкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Апелляционном суде Донецкой области планируется рассмотрение дела о так называемом «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее» рыбаками «Норда». Крымчане уверены в том, что подобного нарушения не совершали и готовы доказать это в суде. Но им создали все препятствия, чтобы они не могли попасть в Мариуполь, где находится суд.

«В рамках КУоАП подали ходатайства о проведении слушаний в режиме видеоконференции. На практике, в 99,9% случаев, Апелляционный суд Донецкой области удовлетворяет подобные ходатайства. Дело в том, что попасть в Мариуполь можно исключительно через блокпосты. Это невозможно сделать без удостоверения личности. Паспорта граждан РФ у наших моряков были изъяты. Забрать документы они смогут не ранее, чем 23-го мая сего года. Все это мы четко обосновали, но суд предпочел не удовлетворять ходатайства», – написал у себя на странице в Facebook Могильницкий.

По его словам, суд вполне мог бы просто перенести дату слушания, чтобы дать время рыбакам забрать свои паспорта. Но как утверждает юрист, «и здесь суд не желает пойти навстречу, игнорируя даже самые веские доводы». Причина же, по его мнению, заключается в том, что суды попросту не заинтересованы дать возможность высказаться самим крымчанам.

«Складывается впечатление, что суд намеренно создает условия для рассмотрения дела в отсутствии людей, дабы чего лишнего не сболтнули. То есть, процесс еще не начался, а непредвзятость суда уже под большим вопросом», – считает Могильницкий.

Как уже сообщал «Новый День», сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Двум членам экипажа удалось вылететь в Белоруссию по выданным в генконсульстве РФ в Харькове паспортам, а затем вернуться в Крым. Оставшихся на Украине крымчан принуждают признать себя гражданами «Незалежной».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.05.18

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