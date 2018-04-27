СБУ пытает экипаж Норда, выбивая присягу Украине

Украинские чиновники и силовики сознательно пошли на нарушение законов и прав членов команды задержанного сейнера «Норд». Так власти «Незалежной» попытались добиться от рыбаков «покаяния» перед Украиной за сделанный выбор в пользу российского Крыма. Об этом заявляет киевский адвокат Максим Могильницкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», раскрыть подробности задержания сейнера и обращения с экипажем юриста побудило «вранье и пренебрежение правами людей со стороны украинской власти». По его мнению, на сегодняшний день ложь чиновников достигла такого уровня, что уже не позволяет оставаться в стороне украинским адвокатам, и требует донести правду о «Норде» до международной общественности.

«Экипаж «Норда», задержанного в Азовском море, не стали пересаживать на другой корабль. С десятком украинских граждан (Украина считает всех крымчан своими подданными – прим. НД) на борту, судно оттащили в Бердянск. А там, извините, режимный объект и на сушу без документов (предусмотрительно изъятых) не пускают бдительные пограничники. Если ситуация еще не кажется вам максимально идиотской, то представьте все то же самое, но уже на суше. Полиция тормозит автомобиль, набитый людьми, а водитель вкусно пахнет алкоголем. Что дальше? Составляют протокол, автомобиль отгоняют на штрафплощадку, а веселую компашку, во главе с нетрезвым автолюбителем, отправляют с глаз долой. В нашем же случае, всех причастных закрывают в машине и доставляют на штрафплощадку какого-нибудь режимного объекта, где машинам рады, а посторонним людям – не очень. На улицу – ни ногой. Идиотизм? Да, это именно он», – написал у себя на странице в Facebook Могильницкий.

Изъятие паспортов у рыбаков адвокат объяснил тем, что на Украине не признаются российские документы, выданные на территории Крыма. При этом крымчане остались без пищи, воды и санитарных условий.

«С одной стороны, пограничники сами признали в моряках украинских граждан. С другой же, они запретили тем выходить на берег, лишив свободы. И ладно бы речь шла о группе лиц, облеченных серьезными полномочиями. К примеру, о военном подразделении или делегации чиновников, заблудившихся на просторах Азовского моря. В таком случае, можно бы попытаться сформулировать факт причинения ущерба национальным интересам Украины. А на деле, имеем целую спецоперацию по задержанию работяг, живущих с лова тюльки в Азовском море. То есть, даже не матросы на зебрах. Чем угрожали – загадка», – уверен юрист.

Он отметил, что адвокатам удалось пробиться к команде только спустя сутки после задержания, и только благодаря общественному резонансу. Могильницкий подчеркнул, что обеспечением рыбаков едой, водой и медикаментами пришлось заниматься юристам, а не органам власти. Так как представители этих органов предпочли проводить проверки, обыски, осмотры, досмотры, опросы и допросы. Причем все эти процедуры проводились ночью, так как адвокаты могли посещать территорию порта с 8-00 до 23-00.

«А доказать они пытались то, что рыбаки, во-первых, голосовали на крымском референдуме 2014-го года и, в итоге, получили российские паспорта. Во-вторых, используя рыболовецкую шхуну колхоза имени 1 Мая, что в Керчи, вышли в Азовское море и незаконно (с особым цинизмом) выловили 5700 килограммов тюльки. После чего, были мастерски задержаны отрядом украинских пограничников, оседлавших военный катер. Пойманы, так сказать, на горячем и с полным трюмом ароматных доказательств. Из всего этого людям в погонах было приказано состряпать несколько административных правонарушений и какое-нибудь серьезное преступление. Лучше всего – государственное», – пояснил Могильницкий.

Украинские силовики надеялись: давление на рыбаков приведет к тому, что они попросят прощения и попросят легализовать их нахождение на Украине. Пограничники составили протоколы о нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию» и выезда с нее, а капитану достался протокол о незаконном пересечении границы: «Затем решили, что маловато будет и порвали капитанов админпротокол. Ведь он – должностное лицо, смевшее посягнуть на устои государства! Мало того, что организовал незаконный выезд с временно оккупированной территории, желая навредить интересам государства, используя казенное имущество, так еще смел не уважать украинскую власть!» – пишет адвокат.

Однако члены экипажа все равно отказались признавать себя украинцами, и тем более не выразили желание остаться на территории Украины. Тем временем, адвокаты рыбаков пожаловались в Бердянский суд на незаконное задержание, но судьи, «симулируя очаровательную неосведомленность», предпочли не рассматривать жалобы, сославшись на то, что они не относятся к их территориальной подсудности, а юристы якобы не смогли доказать задержание экипажа.

«Притом, что Бердянский порт находится (вы не поверите) в Бердянске и даже имеет официальный Бердянский адрес. Что же до второго аргумента, то судьи поступили весьма изящно, отправив соответствующий запрос в тот самый погранотряд, на действия которого жаловались адвокаты. Силовики, ясное дело, ответили, что знать ничего не знают о каких-то рыбаках. Отметим, что судья, согласно процедуре, должен был вызвать на заседание и пограничников, и адвокатов, и моряков, для выяснения обстоятельств. Правда, если бы судья действовал по закону, то рыбаки оказались на свободе. А это сломало бы планы людей в погонах», – утверждает Могильницкий.

По его мнению, фарсом является и история с похищением капитана «Норда» Владимира Горбенко: пограничники выманили его на сушу, а «конторские заковали того в наручники, сунули в «бобик» и куда-то увезли». Адвокатом лишь спустя пять часов удалось выяснить, что Горбенко находится в Херсонском ИВС: «Следователь СБУ гордо размахивал перед ними определением суда о принудительном приводе для избрания капитану меры пресечения. В рамках того самого уголовного производства о незаконном въездевыезде, капитан, дескать, на допросы не являлся, а пытки и вовсе прогуливал. И это притом, что адвокаты регулярно сообщали в СБУ: капитана не выпускают с корабля! Оцените красоту игры! Силовики задержали людей, притащили в порт, закрыли на корабле, надавили на суд, чтобы рыбаков не выпускали и можно было дальше развлекать тех обысками и допросами. Капитана вообще похитили. А после всего перечисленного, заявили в суде, что тот скрывается от следствия!» – рассказал Могильницкий.

Когда же члены экипажа узнали о необходимости поездки в Херсон для участия в заседании об избрании меры пресечения для капитана и последующего освобождения, они решили сойти на берег. Но экипаж силой загнали обратно на «Норд», на котором уже долгое время гнила пойманная рыба. После чего прибывшие по вызову медики констатировали у двух рыбаков гипертонический криз.

«Капитана, к удивлению адвокатов, прессы и зевак, в Херсонском суде не оказалось. Говорят, что в ИВС его перепутали с каким-то уркой и доставили в суд не того человека. «Ни украсть, ни посторожить» – неофициальный девиз СБУ. Юмор еще и в том, что определение о задержании капитана с целью привода в суд для избрания меры пресечения имело четкие временные рамки – 36 часов. И срок действия заканчивался в 18.51 этого самого дня. То есть, до суда. Вечером адвокаты наведались в ИВС, дабы забрать капитана. Гражданин старший тюремщик отказался следовать закону, сообщив, что определение продлили до трех суток», – написал юрист.

По его словам, подобные определения невозможно продлить. Что удалось доказать только после скандала, устроенного адвокатами. После чего в ИВС прибыли силовики и повезли Горбенко в суд, где, несмотря на все уговоры оперативников, судья не смог арестовать капитана. После того как прокурор отпустил Горбенко, его повезли в больницу и только затем в гостиницу, где он впервые за две недели смог принять душ и постирать одежду. На следующее утро судья все же арестовала капитана «Норда», за него был внесен залог, после чего он получил еще одно ходатайство об избрании меры пресечении – в виде личных обязательств – в рамках дела о незаконной добыче тюльки.

«Капитан «Норда» остается в Украине и принимает ее ласки в виде следственных действий. Раз в неделю он вынужден отмечаться в полиции Херсона и ходить на допросы к следователю. Того и гляди – отринет агрессора и вновь полюбит заботливую Родину. А поспособствует этому тот факт, что в Керчи его ждут супруга и трое детей. Осознание того факта, что отца и мужа они не увидят еще, как минимум, год, помогает им возлюбить Украину с новой силой», – написал Могильницкий, добавив, что за Горбенко, который живет у брата в Мелитополе, ведется круглосуточная слежка.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Двум членам экипажа удалось вылететь в Белоруссию по выданным в генконсульстве РФ в Харькове паспортам, а затем вернуться в Крым.

Киев, Леонид Маковецкий

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