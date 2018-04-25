Беременной крымчанке грозит 15 лет украинской тюрьмы

Крымчанка Елена Одновол, которую во время пересечения границы с Украиной схватили сотрудники СБУ, взята под стражу на два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую меру пресечения избрал гражданке России Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры несуществующей АРК.

Напомним, активистка движения «Волонтеры Победы» Елена Одновол была задержана 23 апреля на пункте пропуска «Чонгар».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Одновол – гражданка Украины, которая в интересах России якобы незаконно участвовала в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента. При этом он обозначил Одновол как «доверенное лицо Путина».

Однако знакомые крымчанки уверяют, что информация Луценко не соответствует действительности, и Одновол, на самом деле, руководила группой волонтеров в региональном штабе президента. Тем не менее, ее подозревают в госизмене, за что крымчанке по украинским законам грозит до 15 лет лишения свободы.

После задержания Одновол, глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей республики воздержаться от поездок на Украину, назвав ситуацию «беспределом на границе».

По словам адвоката задержанной крымчанки Игоря Мокина, Одновол ждет ребенка и находится на 5 месяце беременности. Юрист настаивает, что у следствия недостаточно доказательств, чтобы объявлять о подозрении, а также арестовывать крымчанку.

Херсон, Леонид Маковецкий

Херсон. Другие новости 25.04.18

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