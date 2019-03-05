В Крыму решили создать фонд помощи семьям земляков, томящихся в украинских тюрьмах

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина предложила создать фонд поддержки семей, чьи родственники находятся в заложниках у режима Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом крымский омбудсмен заявила на заседании президиума Госсовета РК.

«Вопиющим нарушением прав человека является задержание со стороны Украины наших граждан. Составлен список из 36 крымчан, которых задержали на Украине», – озвучила свои данные Лубина.

Уполномоченный отметила, что многие содержатся в ужасных условиях, а похищенных военнослужащих Баранова и Одинцова держат в тюрьме для осуждённых на пожизненный срок.

«Нашему сообществу, депутатам, необходимо подумать о создании фонда поддержки, возможно, это можно будет сделать на государственном уровне. Отстраняться от этого вопроса нельзя», – заявила омбудсмен.

Спикер Госсовета Владимир Константинов поддержал инициативу Лубиной.

«Да, необходимо оказать помощь семьям крымчан, создать такой фонд. Люди не должны быть брошены – они должны чувствовать заботу государства», – пообещал Константинов.

Напомним, по данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, 69 россиян пожаловались на условия содержания в тюрьмах Украины. Эти люди нуждаются в медицинской помощи. Большинство из них гражданские активисты и уроженцы Крыма, преследуемые украинскими властями за свою позицию.

​«У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи, – рассказала омбудсмен. – Часть из них военнослужащие, но большая часть – гражданские лица. Просто активные люди, в основном крымчане, которые, можно сказать, репрессированы за свою позицию».

Симферополь, Иван Капустин

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